استعدادات مكثفة بمحافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أصدر اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، تعليمات مشددة تتضمن تكثيف الحملات التموينية والصحية على كل المطاعم ومحال بيع السلع الغذائية لضبط الأسعار والاطمئنان على صلاحية المنتجات المعروضة، وكذلك طالب بسرعة تجهيز الشوادر لبيع لحوم الأضاحى والتأكد من سلامة المعروضات وضبط أى مخالفات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم الخميس بديوان عام المحافظة بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية للوقوف على آخر استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

تم أيضًا إعلان حالة الطوارئ بجميع المديريات والأحياء والهيئات التابعة لها بهدف توفير جميع الخدمات والسلع الحيوية للمواطنين ورفع درجة الاستعدادات القصوى لجميع المديريات من خلال مراكز العمليات بكل المدن لتعمل طوال 24 ساعة وكذلك رفع درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطوارئ والطب الوقائى بجميع مستشفيات المحافظة ومراكز الإسعاف، تحسبًا لأى طارئ خلال أيام العيد، والتأكيد على انتظام ورديات بمختلف مواقع الخدمة الصحية طوال 24 ساعة يوميًا، وإخطار مركز عمليات المحافظة أولاً بأول بأى حالات مرضية، مع إقامة مراكز خدمة متنقلة من خلال سيارات الإسعاف فى أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات.

وأشار المحافظ إلى أنه سوف يتم ذبح الأضاحى مجانًا داخل المجازر التابعة للمحافظة حفاظًا على البيئة وعدم تلويث الشوارع، مطالبًا جميع المواطنين بالقيام بذبح الأضاحى داخل مجزر بورسعيد وعدم ذبحها خارجه حرصًا على سلامة وصحة المواطنين وصلاحية اللحوم.

وأضاف أن هناك تنسيقًا بين الأوقاف والأحياء لتخصيص ساحات لإقامة صلاة عيد الأضحى فيها تحت إشراف مديرية الأوقاف.