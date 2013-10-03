أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ بنى سويف يسلم عقود مشروعات بـ 7.4 مليون جنيه لخمس جمعيات

Google+ Print
محافظ بنى سويف يسلم عقود مشروعات بـ 7.4 مليون جنيه لخمس جمعيات محافظ بنى سويف يسلم عقود مشروعات بـ 7.4 مليون جنيه لخمس جمعيات

سلم المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف عقود 5 مشروعات، وذلك فى إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين البنك الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل قدره 7.4مليون جنيه، دفعة ثانية من البنك الدولى بهدف توفير فرص عمل، وتقديم بعض الخدمات الأساسية التى تستهدف تحسين نوعية الحياة للمجتمع.

وسلم المحافظ عقود المشروعات التى تستهدف توفير فرص وتقديم بعض الخدمات التى تساهم فى تحسين نوعية الحياة، حيث تتضمن 3 مشروعات منح بقيمة 3 ملايين جنيه فى مجال نظافة البيئة وحملات النظافة، علاوة على مشروعى إقراض متناهى الصغر بقيمة أربعة ملايين و400 ألف جنيه تساهم فى توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات متناهية الصغر تساهم فى زيادة دخل الأسر المستهدفة حيث توفر 1342 فرص عمل مؤقتة.

تشمل الجمعيات المستفيدة وعددها 5 جمعيا "تنمية المشروعات بمدينة بنى سويف، الزيتون مركز ناصر (أقراض متناهى الصغر" بالإضافة إلى 3 جمعيات هى "سدمنت الجبل باهناسيا، الملاحية البحرية بمركز ببا، المنصورة مركز ناصر.

وأشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدنى التى تعمل فى إطار من التكامل مع الجهود الحكومية الرسمية باعتبارها شريكا أساسيا فى عملية التنمية، لاسيما وأن عقود المشروعات التى تسلمتها الجمعيات تتضمن 5 مشروعات فى مجالات حيوية مثل البيئة والنظافة.

شهد تسليم العقود طاهر البراوى مدير مكتب الصندوق الاجتماعى بمحافظة بنى سويف، وحسن زيطة, نائب مدير الصندوق, وهشام عبداللطيف رئيس وحدة التنمية المجتمعية بالصندوق الاجتماعى، فضلا عن رؤساء الجمعيات الخمس المستفيدة بالعقود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365