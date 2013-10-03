محافظ بنى سويف يسلم عقود مشروعات بـ 7.4 مليون جنيه لخمس جمعيات

سلم المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف عقود 5 مشروعات، وذلك فى إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين البنك الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل قدره 7.4مليون جنيه، دفعة ثانية من البنك الدولى بهدف توفير فرص عمل، وتقديم بعض الخدمات الأساسية التى تستهدف تحسين نوعية الحياة للمجتمع.

وسلم المحافظ عقود المشروعات التى تستهدف توفير فرص وتقديم بعض الخدمات التى تساهم فى تحسين نوعية الحياة، حيث تتضمن 3 مشروعات منح بقيمة 3 ملايين جنيه فى مجال نظافة البيئة وحملات النظافة، علاوة على مشروعى إقراض متناهى الصغر بقيمة أربعة ملايين و400 ألف جنيه تساهم فى توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات متناهية الصغر تساهم فى زيادة دخل الأسر المستهدفة حيث توفر 1342 فرص عمل مؤقتة.

تشمل الجمعيات المستفيدة وعددها 5 جمعيا "تنمية المشروعات بمدينة بنى سويف، الزيتون مركز ناصر (أقراض متناهى الصغر" بالإضافة إلى 3 جمعيات هى "سدمنت الجبل باهناسيا، الملاحية البحرية بمركز ببا، المنصورة مركز ناصر.

وأشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدنى التى تعمل فى إطار من التكامل مع الجهود الحكومية الرسمية باعتبارها شريكا أساسيا فى عملية التنمية، لاسيما وأن عقود المشروعات التى تسلمتها الجمعيات تتضمن 5 مشروعات فى مجالات حيوية مثل البيئة والنظافة.

شهد تسليم العقود طاهر البراوى مدير مكتب الصندوق الاجتماعى بمحافظة بنى سويف، وحسن زيطة, نائب مدير الصندوق, وهشام عبداللطيف رئيس وحدة التنمية المجتمعية بالصندوق الاجتماعى، فضلا عن رؤساء الجمعيات الخمس المستفيدة بالعقود.