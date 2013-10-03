وزير الطيران يتفقد مبنى مطار الغردقة الجديد

تفقد مساء اليوم المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران، ورئيس الشركة القابضة للطيران، مبنى مطار الغردقة الجديد ومهبط الطائرات المقام على مساحة 120 ألف متر، المراحل النهائية للمطار الجديد بطاقة 5.7 ملايين راكب وبتكلفة تصل إلى 486 مليون جنيه، ليصل إجمالى عدد الركاب.

كان برفقته أثناء الجولة اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ولفيف من قيادات وزارة الطيران ومدير مطار الغردقة الدولى.

وتعد الطاقة الإجمالية للمطار 13 مليون راكب سنويا، حيث يستوعب المطار الحالى 5.5 ملايين راكب سنوياً، كما يضم مهبط الطائرات الجديد 16 موقعا، ليصل إجمالى المواقع إلى 40 موقعاً.

ومن المقرر أن يشارك فى وداع فوج للحجاج من مطار الغردقة على متن رحلة مصر للطيران إلى جدة، وهى الرحلة الجوية الوحيدة من الغردقة لحجاج البحر الأحمر، والذين يصل عددهم إلى 180 حاجا.