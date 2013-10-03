أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الطيران يتفقد مبنى مطار الغردقة الجديد

Google+ Print
وزير الطيران يتفقد مبنى مطار الغردقة الجديد وزير الطيران يتفقد مبنى مطار الغردقة الجديد

تفقد مساء اليوم المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران، ورئيس الشركة القابضة للطيران، مبنى مطار الغردقة الجديد ومهبط الطائرات المقام على مساحة 120 ألف متر، المراحل النهائية للمطار الجديد بطاقة 5.7 ملايين راكب وبتكلفة تصل إلى 486 مليون جنيه، ليصل إجمالى عدد الركاب.

كان برفقته أثناء الجولة اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ولفيف من قيادات وزارة الطيران ومدير مطار الغردقة الدولى.

وتعد الطاقة الإجمالية للمطار 13 مليون راكب سنويا، حيث يستوعب المطار الحالى 5.5 ملايين راكب سنوياً، كما يضم مهبط الطائرات الجديد 16 موقعا، ليصل إجمالى المواقع إلى 40 موقعاً.

ومن المقرر أن يشارك فى وداع فوج للحجاج من مطار الغردقة على متن رحلة للطيران إلى جدة، وهى الرحلة الجوية الوحيدة من الغردقة لحجاج البحر الأحمر، والذين يصل عددهم إلى 180 حاجا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين