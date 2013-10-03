محافظ الإسماعيلية يتفقد شوادر اللحوم والأسواق

قام اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية تفقدية بأحياء مدينة الإسماعيلية الثلاثة، والتى تفقد خلالها عددا من شوادر بيع اللحوم البلدية الطازجة، التى تباع بأسعار مخفضة للجمهور وبسعر لايتجاوز 45 جنيها لكيلو اللحم العجالى الأحمر المشفى، و44 جنيها لكيلو اللحم البتلو بالعظم، وتحت إشراف ومتابعة أجهزة مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة والرقابة التموينية وقد شملت الجولة تفقد ومتابعة شادر بيع اللحوم بشارع الثلاثينى، بجوار مزلقان السكك الحديدية، بحى أول وشادر بتقاطع شارعى العشرين وشبين الكوم، أمام مجمع المحاكم بنطاق حى ثان الإسماعيلية، وشادر بميدان عمر بن الخطاب بحى الشيخ زايد " حى ثالث ".

ثم توجه المحافظ لتفقد ومتابعة عدد من محلات السوبر ماركت بالشارع التجارى بحى ثالث للاطمئنان على حركة البيع والتداول للسلع الغذائية والاستهلاكية بهذه المحلات ومتابعة الالتزام بالتخفيضات فى الأسعار، التى أعلنت عنها هذه المحلات، كما تفقد أحد منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة بحى الشيخ زايد والتقى بالمواطنين واستفسر منهم عن الأسعار والتخفيضات المطروحة واستمع لعدد من الشكاوى والمقترحات التى وعد بدراستها، والعمل على تنفيذها من أجل مصلحة المواطنين، ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة وتأكيدات المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود، من أجل تخفيف العبء والمعاناة عن المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عصمت عثمان، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والدكتور صالح الخباز، وكيل الوزارة للطب البيطرى بالإسماعيلية وجمال هنيدى، مدير عام مديرية التموين والتجارة ورؤساء الأحياء.