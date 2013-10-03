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الرئاسة: مصر لم تتلقي أي مساعدات وعد بها الأتحاد الأوروبي سوي 100 مليون يورو

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الرئاسة: مصر لم تتلقي أي مساعدات وعد بها الأتحاد الأوروبي سوي 100 مليون يورو الرئاسة: مصر لم تتلقي أي مساعدات وعد بها الأتحاد الأوروبي سوي 100 مليون يورو

رئاسة الجمهورية

قال السفير ايهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المساعدات الاوروبية لمصر تأتي مصحوبة بصخب اعلامي لايعبر عن الحقيقة.

وأكد بدوي خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية أن تثمن جهود الاتحاد الاوروبي والذي من المتوقع زيادته.

وردا علي سؤال حول مدي التزام البارونة كاثرين اشتون خلال لقاء المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت بالمساعدات التي وعدت بها لمصر وتصل ل5 مليارات يورو، نفي ايهاب بدوي تلقي مصر مساعدات من الاتحاد الاوروبي موضحا ان المساعدات الاوروبية لمصر تترواح مابين واحد يورو او 2 يور لكل فرد في مصر .

واكد المتحدث الرئاسي ان مصر لم تتلقي سوي 100 مليون يورو منذ ثورة 30 يونيه.

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