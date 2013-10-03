أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

قائد الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

Google+ Print
قائد الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول قائد الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

كتب : إنجي هيبة منذ 50 دقيقة

قام اللواء أركان حرب أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى، يرافقه اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد العنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وقادة الأفرع العسكرية بقيادة الجيش الثانى الميدانى، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش بالضفة الشرقية لقناة السويس وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

كما عزفت فرق موسيقى الجيش سلام الشهيد والسلام الوطنى، ويأتى هذا فى إطار الاحتفالات بمرور أربعين عاما على انتصارات حرب أكتوبر 73 المجيدة وذكرى الانتصارت وقدما محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن التهنئة لقائد الجيش وقادة الفرع العسكرية بمناسبة الاحتفالات بأعياد أكتوبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد

قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه

قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه

قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي

قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي