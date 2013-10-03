قائد الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

كتب : إنجي هيبة منذ 50 دقيقة

قام اللواء أركان حرب أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى، يرافقه اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد العنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وقادة الأفرع العسكرية بقيادة الجيش الثانى الميدانى، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش بالضفة الشرقية لقناة السويس وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

كما عزفت فرق موسيقى الجيش سلام الشهيد والسلام الوطنى، ويأتى هذا فى إطار الاحتفالات بمرور أربعين عاما على انتصارات حرب أكتوبر 73 المجيدة وذكرى الانتصارت وقدما محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن التهنئة لقائد الجيش وقادة الفرع العسكرية بمناسبة الاحتفالات بأعياد أكتوبر.