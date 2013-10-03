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بالصور| محافظ دمياط يلتقي ممثلي الفلاحين بالمحافظة لبحث مشكلة تسويق القطن

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بالصور| محافظ دمياط يلتقي ممثلي الفلاحين بالمحافظة لبحث مشكلة تسويق القطن بالصور| محافظ دمياط يلتقي ممثلي الفلاحين بالمحافظة لبحث مشكلة تسويق القطن

كتب : سهاد الخضرى منذ 23 دقيقة

التقى اللواء أ.ح .م محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، بممثلي الفلاحين بدمياط، لبحث مشكلات تسويق محصول القطن طويل التيلة والذي تتميز به محافظة دمياط عن غيرها من المحافظات.

وطالب منصور الفلاحين بتحديد السعر الرسمي للمنتج الجديد لمحصول القطن لهذا العام، وعلى الفور وبناءً على اتصال اللواء المحافظ بوزارة الزراعة أثناء الاجتماع أفادت الوزارة بأنها تدرس السوق العالمي للقطن بعد نفاذ مخزون العام الماضي وسيتم تحديد السعر الجديد خلال أيام وذلك حرصاً على صالح الفلاحين.

ووافق المحافظ على إنهاء التحقيقات بإدارة تسويق المحاصيل عن مركزي كفر سعد وكفر البطيخ بإحالة الأوراق لبحثها بإدارة الشؤون القانونية بالديوان العام.

ووعد ببحث مشكلة عدم وصول مياه الري لبعض مناطق كفور الغاب وكفر الوسطاني وكذلك صيانة خطوط الصرف الصحي المغطى.

واستجاب عبد اللطيف لمطالب أهالي مدينة الروضة بافتتاح وحدة العناية المركزة ونقطة الإطفاء وكذلك إنشاء هندسة كهرباء جديدة بالمدينة، فصلاً عن هندسة مدينة فارسكور وذلك ضمن افتتاح المشروعات خلال شهر أكتوبر.

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