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انطلاق المهرجان القومي للسينما في نوفمبر بعد توقفه عامين لأسباب أمنية وسياسية

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انطلاق المهرجان القومي للسينما في نوفمبر بعد توقفه عامين لأسباب أمنية وسياسية انطلاق المهرجان القومي للسينما في نوفمبر بعد توقفه عامين لأسباب أمنية وسياسية

كتب : شيماء الحويتي منذ 44 دقيقة

قرر الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، تحديد شهر نوفمبر موعد لانطلاق الدورة السابعة عشرة للمهرجان القومي للسينما الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المهندس محمد أبو سعده، ويرأسه المخرج سمير سيف، حيث تبدأ فعالياته في 19 نوفمبر وتستمر حتى 26 نوفمبر.

وصرح بذلك المخرج سمير سيف رئيس المهرجان، وأضاف أنه يشارك في مسابقات المهرجان هذا العام الأفلام الروائية والتسجيلية والرسوم المتحركة التى تم إنتاجها فى العامين السابقين على إقامة المهرجان 2010 و2011، كما ستشهد دورة هذا العام تكريم عدد من رموز وأعلام السينما المصرية المتميزين فنيا في مجال السينما، وسيتم إصدار كتاب عن كل مُكرم.

يذكر أن المهرجان القومي للسينما توقف لأكثر من عامين منذ قيام ثورة 25 يناير، ثم قرر عرب إعادة إقامته هذا العام، وتم اختيار المخرج سمير سيف رئيسا للدورة السابعة عشر للمهرجان القومي للسينما.

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ON Sport

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