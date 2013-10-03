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"التراث للموسيقى العربية" تحتفل بنصر أكتوبر في افتتاح موسمها الجديد

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"التراث للموسيقى العربية" تحتفل بنصر أكتوبر في افتتاح موسمها الجديد "التراث للموسيقى العربية" تحتفل بنصر أكتوبر في افتتاح موسمها الجديد

كتب : نورهان طلعت منذ 43 دقيقة

تبدأ فرقة التراث للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو فاروق البابلي، نشاطها الفني في الموسم الجديد 2013 - 2014 بحفل يقام في السابعة مساء الأحد 6 أكتوبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن البرنامج نخبة من الأغاني الوطنية احتفالاً بالذكرى الـ40 لانتصارات أكتوبر، بالإضافة إلى باقة من الطرب العربي لكبار الملحنين منها موسيقى "بلد المحبوب"، "يا نسمة الحرية"، "عندما يأتي المساء"، لمحمد عبدالوهاب، "بسم الله - يا حبيبتي يا - موال النهار - عاش اللي قال" لبليغ حمدي، "أحلف بسماها" لكمال الطويل، "حبايب مصر" لحلمي بكر، "طوف وشوف - صوت الوطن" لرياض السنباطي، "أحلي بلد" لأحمد فؤاد حسن، "لاموني الناس" لحسن أبو النبي، "الأرض بتتكلم عربي" لسيد مكاوي، "دور ياللي جرحت القلب" لأحمد غُنيمة و"عيون القلب" لمحمد الموجي، أداء محمد شوقي وأحلام ومصطفى أحمد وأنغام مصطفى وأحمد محسن وعزة نصر ومحيي صلاح وأحمد الوزيري وولاء رميح وأحمد جمال ونهى حافظ ومازن عادل وياسر سليمان.

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