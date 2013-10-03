أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

درة تنضم إلى لجنة التحكيم بمهرجان “تروب فاست” للأفلام القصيرة بالإمارات

Google+ Print
درة تنضم إلى لجنة التحكيم بمهرجان “تروب فاست” للأفلام القصيرة بالإمارات درة تنضم إلى لجنة التحكيم بمهرجان “تروب فاست” للأفلام القصيرة بالإمارات

أكدت الفنانة التونسية درة سعادتها باختيارها لتنضم إلى لجنة التحكيم فى مهرجان تروب فاست للافلام القصير بابو ظبى .

و قالت درة  : ” أتوقع أن تكون تجربه ممتعه وأشكر ادارة المهرجان على اختيارهم لى للانضمام الى لجنة التحكيم فى هذا المهرجان السينمائى الهام”.

يذكر أن هذه الدورة تعد ثالث دورات المهرجان الذى يقام فى شهر نوفمبر القادم.وقد تم اختيار الفنانه يسرا كمدير مشارك به.

وتتولى يسرا، بالتعاون مع مؤسس المهرجان المخرج العالمي جون بولسون، مهمة اختيار الأفلام المرشحة للجولة النهائية من جوائز “تروب فست أرابيا” ، لتقوم بعد ذلك لجنة التحكيم المؤلفة من مشاهير صناعة الأفلام العربية باختيار الفيلم الفائز من بين الأفلام المرشحة والتي ستعرض بالمهرجان للمرة الأولى. وسيتم اختيار الفيلم الفائز في حدث حيّ ومباشر أمام الجمهور، يتخلله فعالية السجادة الحمراء وبرنامج ترفيهي مميز بحضور يسرا وبولسون.

يذكر أن الشروط الأساسية للمشاركة في مهرجان تروب فست أرابيا 2013، أن يكون مخرج الفيلم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الأردن، اليمن، الجزائر، ، العراق، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، السودان، سوريا وتونس. مع ضرورة الالتزام برمز المهرجان (TSI) لهذا العام وهو “الوقت”، وذلك بهدف تقييم القدرة الإبداعية لدى صناع الأفلام وضمان تصوير الفيلم بشكل خاص لـتروب فست أرابيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين