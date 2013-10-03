درة تنضم إلى لجنة التحكيم بمهرجان “تروب فاست” للأفلام القصيرة بالإمارات

أكدت الفنانة التونسية درة سعادتها باختيارها لتنضم إلى لجنة التحكيم فى مهرجان تروب فاست للافلام القصير بابو ظبى .

و قالت درة : ” أتوقع أن تكون تجربه ممتعه وأشكر ادارة المهرجان على اختيارهم لى للانضمام الى لجنة التحكيم فى هذا المهرجان السينمائى الهام”.

يذكر أن هذه الدورة تعد ثالث دورات المهرجان الذى يقام فى شهر نوفمبر القادم.وقد تم اختيار الفنانه يسرا كمدير مشارك به.

وتتولى يسرا، بالتعاون مع مؤسس المهرجان المخرج العالمي جون بولسون، مهمة اختيار الأفلام المرشحة للجولة النهائية من جوائز “تروب فست أرابيا” ، لتقوم بعد ذلك لجنة التحكيم المؤلفة من مشاهير صناعة الأفلام العربية باختيار الفيلم الفائز من بين الأفلام المرشحة والتي ستعرض بالمهرجان للمرة الأولى. وسيتم اختيار الفيلم الفائز في حدث حيّ ومباشر أمام الجمهور، يتخلله فعالية السجادة الحمراء وبرنامج ترفيهي مميز بحضور يسرا وبولسون.

يذكر أن الشروط الأساسية للمشاركة في مهرجان تروب فست أرابيا 2013، أن يكون مخرج الفيلم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الأردن، اليمن، الجزائر، مصر، العراق، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، السودان، سوريا وتونس. مع ضرورة الالتزام برمز المهرجان (TSI) لهذا العام وهو “الوقت”، وذلك بهدف تقييم القدرة الإبداعية لدى صناع الأفلام وضمان تصوير الفيلم بشكل خاص لـتروب فست أرابيا.