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تجديد حبس 18 متهماً من أنصار مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق بسوهاج

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تجديد حبس 18 متهماً من أنصار مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق بسوهاج تجديد حبس 18 متهماً من أنصار مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق بسوهاج

أرشيفية

قررت نيابة شمال سوهاج الكلية برئاسة السيدالمستشار حامد محمود النجار رئيس النيابة تجديد حبس 18متهما من أنصار الرئيس المعزول “مرسي” 15 يوما اخري على ذمة التحقيقات بعد ان وجهت لهم النيابة العامة تهم  مقاومة السلطات وإشاعة الفوضى والقتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية واشعال النيران بالكنائس والمحال التجارية والمساكن واتلاف سيارات الشرطة والسيارات الخاصة بالمواطنين وسرقة أسلحة شرطيةوذلك خلال احداث الشغب والعنف التي وقعت بمدينة سوهاج يوم الاربعاء الموافق 14 أغسطس بعد قيام أجهزة الامن بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

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