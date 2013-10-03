الرئاسة: منصور يلقي كلمة للشعب بمناسبة نصر أكتوبر.. ولن نسمح بإفساد الاحتفال

كتب : أحمد البهنساوي وسماح حسن: منذ 34 دقيقة

قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، سيلقي كلمة على الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين بنصر أكتوبر العظيم.

وأضاف بدوي، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الكلمة يوجّه فيها الرئيس المؤقت التحية للقوات المسلحة وكل من بذلوا وقدموا تضحيات وشهدائنا الأبرار وروح الرئيس الراحل أنور السادات الذي أدار تلك المعركة.

كما تتناول الكلمة المستقبل المنظور على مستوي خارطة الطريق، كما سيتم مخاطبة الشعب والتعبير عن الأمل وعن احتياجات المرحلة والتأكيد على ضرورة العمل.

ولفت إلى أن منصور سيشارك في احتفالات القوات المسلحة التي تقيمها بمناسبة نصر أكتوبر.

وحول دعوات التظاهر التي أطلقها تحالف دعم الشرعية وجماعة الإخوان المسلمين في ميدان التحرير يوم 6 أكتوبر، علّق بدوي قائلاً: "لن نسمح بأن يتحول الاحتفال بنصر أكتوبر إلى شأن هدام".