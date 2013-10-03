الببلاوي يشكل مجلس أمناء صندوق دعم مصر بعضوية العقدة والأمين وساويرس

المجلس يتولى إجراءات إنشاء مؤسسة ذات نفع عام ويستقبل التبرعات الواردة على حساب 306306

كتب : أحمد عبد العظيم منذ 23 دقيقة

أصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، اليوم قرارا بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دعم صندوق مصر 306306.

ويتكون مجلس الأمناء من الدكتور فاروق العقدة، والدكتورة نادية مكرم عبيد، والمهندس محمد الأمين، والمهندس نجيب ساويرس، والدكتور جلال أمين، والدكتور هاني سري الدين، والإعلامي خيري رمضان، والشاعر أحمد فؤاد نجم، إضافة إلى ممثل عن وزارة الدفاع.

ويتولى المجلس إجراءات إنشاء مؤسسة ذات نفع عام وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت مسمى "صندوق دعم مصر"، ويقبل التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات الوطنية والأجنبية لدعم مصر، وتؤول إليه كافة التبرعات الواردة بحساب 306306 بجميع البنوك المصرية، على أن يتم الإنفاق منها على أغراض التعليم والصحة والبنية التحتية في القرى، وكذلك تشغيل الشباب.