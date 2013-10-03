أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

الببلاوي يشكل مجلس أمناء صندوق دعم مصر بعضوية العقدة والأمين وساويرس

Google+ Print
الببلاوي يشكل مجلس أمناء صندوق دعم مصر بعضوية العقدة والأمين وساويرس الببلاوي يشكل مجلس أمناء صندوق دعم مصر بعضوية العقدة والأمين وساويرس
المجلس يتولى إجراءات إنشاء مؤسسة ذات نفع عام ويستقبل التبرعات الواردة على حساب 306306

كتب : أحمد عبد العظيم منذ 23 دقيقة

أصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، اليوم قرارا بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دعم صندوق 306306.

ويتكون مجلس الأمناء من الدكتور فاروق العقدة، والدكتورة نادية مكرم عبيد، والمهندس محمد الأمين، والمهندس نجيب ساويرس، والدكتور جلال أمين، والدكتور هاني سري الدين، والإعلامي خيري رمضان، والشاعر أحمد فؤاد نجم، إضافة إلى ممثل عن وزارة الدفاع.

ويتولى المجلس إجراءات إنشاء مؤسسة ذات نفع عام وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت مسمى "صندوق دعم مصر"، ويقبل التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات الوطنية والأجنبية لدعم مصر، وتؤول إليه كافة التبرعات الواردة بحساب 306306 بجميع البنوك المصرية، على أن يتم الإنفاق منها على أغراض التعليم والصحة والبنية التحتية في القرى، وكذلك تشغيل الشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين