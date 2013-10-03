وزيرة الاعلام تشدد على تأمين "ماسبيرو" ضد مظاهرات "الإخوان" في احتفالات أكتوبر

كتب : انتصار حسني منذ 16 دقيقة

اصدرت درية شرف الدين، وزيرة الإعلام تعليماتها إلى محسن الشهاوي، رئيس قطاع الأمن، من أجل زيادة الإجراءات الخاصة بتأمين مبنى التليفزيون المصرى داخليا وخارجيا، أثناء احتفالات اكتوبر، وذلك تخوفا من توجه أي مظاهرات تابعة للإخوان إلى منطقة ماسبيرو، بحيث تكون هناك سيطرة كاملة على جميع أبواب الدخول والخروج إلى ماسبيرو، بالإضافة لتشديد الحراسة الأمنية على منطقة استوديوهات البث المباشر كالعادة، والتشديد على رؤساء القنوات والقطاعات بتحضير قائمة بالعاملين في "شفتات" هذا اليوم، من معدين ومخرجين ومذيعين، وأن تكون هناك نسخة من قائمة هذه الأسماء لدى قطاع الأمن، وأخرى لدى مسئولى الإستوديوهات.