"الرئاسة": آشتون أعربت عن إدانة الاتحاد الأوروبي للإرهاب في سيناء ودعمه لخارطة الطريق

كتب : أحمد البهنساوي وسماح حسن منذ 13 دقيقة

قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، التقى كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف بدوي، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن آشتون أوضحت أن زيارتها تأتى فى إطار الاعداد لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى 21 أكتوبر الجارى، وأعربت عما لمسته من أوضاع إيجابية فى مصر وتولى اهتمام كبير بتلقى مصر الدعم الاقتصادى المناسب فى تلك المرحلة، وموضحة استمرار المساعدات الأوروبية وأنها ستبذل مساعيها لدى المؤسسات المالية الأوروبية المختلفة.

ولفتت إلى إنها أثنت على النشاط الدبلوماسى المصرى خلال الدورة 68 للأمم المتحدة ومشيدة بالأصداء الإيجابية لهذا الجهد الهام والذى حققته الدبلوماسية المصرية.

وأوضحت أنها فى حديثها مع 28 دولة أوروبية تقوم بشرح وإيضاح الصورة التى لم يفهما الكثيرون لأنهم كانوا يتابعون الشاشات التليفزيون دون غيرها، وأكدت أشتون على إدانة الاتحاد الاوروبى للعمليات الارهابية التى تشهدها مصر، وقدمت للرئيس خالص تعازيها لشهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة الذين يسقوط فى مواجهة الإرهاب.

وتابع بدوي "أكدت أشتون على دعم خارطة مستقبل الشعب المصرى وأثنت على الجهد الذى تقوم به لجنة الخمسين، وما لمسته خلال لقائها مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين من توجه باعتماد دستور يعبر عن كل المصريين، كما أثنت على جهود الإدارة المصرية الجالية بالتواصل مع كافة الأطراف على الساحة السياسية المصرية وأشارت إلى تقديرهم أن كل من يريد بالمشاركة فى المسيرة الحالية يجب أن تكون مشاركته إيجابية والجميع بدأ يدرك المضى قدما فى خارطة المستقبل وأنه لا عودة للوراء.

من جانبه عبر المستشار عدلي منصور عن تقديره للإدارك الأوروبى المتزايد لحقيقة الأوضاع فى مصر وأكد أن مصر تسير فى اتجاه سياسى حيث استعرض الجهود الجارية لخارطة المستقبل والاتجاه الأمنى والحرب الضروس ضد الإرهاب، مؤكدا أن مصر مصممة على مواجهة الإرهارب واقتلاعه من جذوره، قائلا "سوف تنتصر الدولة المصرية على الإرهاب".