مؤسسة يمنية تطلق مشروع "مجلس وزراء الأطفال"

نظمت مؤسسة الخدمة الاجتماعية للتنمية الشاملة بحماية ورعاية الأطفال، اليوم الخميس، بصنعاء مؤتمرًا صحفيًا لتدشين فكرة إنشاء مجلس وزراء الأطفال فى اليمن والذى سيهتم بحقوق الأطفال ورعايتهم والتوعية والتثقيف بكل قضاياهم.

وأكدت لمياء الإريانى وكيلة وزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى خلال المؤتمر الصحفى اليوم أهمية هذه الفعالية لتدشين مشروع مجلس وزراء أطفال اليمن، ودوره فى التوعية بحقوق الطفل وتناول قضايا الطفولة فى اليمن.

واعتبرت الإريانى مجلس وزراء الأطفال بأنه يمثل مشروعًا استثنائيًا ورائدًا على مستوى اليمن والوطن العربى والمنطقة، متمنية أن يجد هذا المشروع الدعم والمساندة من الجهات المعنية وخاصة مجلس الوزراء والمساندة من أجل أن يحصل الأطفال على حقوقهم المكفولة فى القوانين والمعاهدات الدولية وإيجاد مساحة واسعة للطفولة فى اليمن.

بدوره، أكد رئيس المؤسسة فضل المسلمى أن انعقاد هذا المؤتمر يهدف إلى التوعية بأهمية إنشاء مجلس وزراء أطفال اليمن للتوعية بحقوق الطفل ورفع المستوى التعليمى لكل طفل وتوفير الرعاية الصحية والمجانية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مختلف المجالات، فيما استعرضت رئيس مجلس وزراء أطفال اليمن الطفلة أمة الله حسان أهداف المجلس ودوره فى غرس قيم ومبادئ الولاء الوطنى وترسيخ الوحدة الوطنية لدى شريحة الأطفال المنتشرة فى ربوع الوطن.

وطالبت كافة شرائح المجتمع من ساسة ورجال أعمال ومنظمات حكومية ومجتمع مدنى بالوقوف مع المجلس ومساندة الطفولة وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم وتمكينهم من حقوقهم المهدورة والضائعة.