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اتحاد النقابات المستقلة يتضامن مع العمال المفصولين بعد فض اعتصامهم

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اتحاد النقابات المستقلة يتضامن مع العمال المفصولين بعد فض اعتصامهم اتحاد النقابات المستقلة يتضامن مع العمال المفصولين بعد فض اعتصامهم

أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عن تضامنه الكامل مع العمال المفصولين، والذين تم فض اعتصامهم أمام وزارة القوى العاملة والهجرة بمدينة نصر، مطالبين بعودتهم للعمل وصرف أجورهم من صندوق الطوارئ بالوزارة لحين العودة للعمل.

وأدان الاتحاد فى بيان له اليوم ما تعرض له العمال من فض اعتصامهم داخل الوزارة بالقوة، متسائلاً: "كيف يسمح وزير القوى العاملة بمثل هذا التهديد لعمال يعتصمون بوزارة هو يرأسها؟ وأين وعوده للعمال المفصولين بالعودة للعمل؟ وكيف يقبل الوزير أن يفصل العمال فى عهده لا لشىء سوى لكونهم يمارسون نشاطهم النقابى، ويمارسون حقهم فى المطالبة بحقوقهم بكل الطرق السلمية بما فيها الاعتصام والإضراب والتظاهر.

وكان العمال المفصولون قد دخلوا فى اعتصام مفتوح أمام وزارة القوى العاملة عن يوم الأحد الماضى، وذلك للمطالبة بعودتهم إلى عملهم، خاصة أن معظمهم كان قد صدر قرار بعودتهم إلى العمل.

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مصر 365