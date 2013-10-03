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وحدة جديدة للتخاطب وعلاج أمراض الصوت بمستشفى الزهراء الجامعى

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وحدة جديدة للتخاطب وعلاج أمراض الصوت بمستشفى الزهراء الجامعى وحدة جديدة للتخاطب وعلاج أمراض الصوت بمستشفى الزهراء الجامعى

أكدت جامعة الأزهر أن وحدة التخاطب بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الزهراء الجامعى، التابعة لجامعة الأزهر بدأت فى استقبال الجمهور والتعامل مع أمراض الصوت والكلام والأحبال الصوتية وتأخر اللغة وصعوبات التعلم والبلع.

وقالت الدكتورة ماجدة عبد اللطيف رئيس القسم، إنه تم الافتتاح برعاية من الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة، والذى كان له دور كبير فى إنشاء هذه الوحدة بفضل تعاونه مع الدكتورة مها عقل عميد كلية الطب، وذلل كل العقبات حتى تم شراء الأجهزة اللازمة وتخصيص العيادات الخارجية لاستقبال المرضى والعلاج والجلسات بالوحدة.

وأشارت إلى أن الوحدة يتم الكشف فيها بالمجان وبأسعار رمزية، مشيرة إلى أنها تنبثق من قسم الأنف والأذن والحنجرة مثلها مثل وحدة السمعيات، فكلا الوحدتين يؤدى دوراً هاماً مكملاً للقسم، موضحة أن البعض يعتقد أن أمراض التخاطب تعالج جراحياً فقط أو دوائياً فقط، إلا أن غالبية أمراض الصوت تعالج داخل وحدة التخاطب.

حيث تنقسم أمراض الصوت إلى أمراض عضوية وأمراض وظيفية وأعراض مرضية طفيفة مصاحبة للأمراض الوظيفية، ويتم تشخيص هذه الأمراض داخل وحدة التخاطب بمساعدة أجهزة التصوير الحنجرى وأجهزة تحليل الصوت، كما توجد أجهزة أخرى لقياس نسبة الخنافة إذا وجد.

وأضافت أنه إذا كان المرض عضوياً يعالج جراحياً بعمليات الأنف والأذن والحنجرة ثم يتم تدريب المريض على الطرق الصحيحة للكلام داخل وحدة التخاطب بعد العملية، أما إذا كان المرض وظيفيا فيتم علاجه بالكامل داخل وحدة التخاطب حتى يستعيد المريض القدرة على استخدام صوته بطريقة مناسبة حتى يصبح صوته واضحا ولا يشوبه أى شىء.

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مصر 365