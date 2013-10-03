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وزيرة الصحة تلتقى بعدد من وزراء الدول المشاركة بالمؤتمر الأفريقى للسكان

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وزيرة الصحة تلتقى بعدد من وزراء الدول المشاركة بالمؤتمر الأفريقى للسكان وزيرة الصحة تلتقى بعدد من وزراء الدول المشاركة بالمؤتمر الأفريقى للسكان

عقدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان عدة لقاءات، اليوم، الخميس، على هامش مشاركتها فى المؤتمر الإقليمى الأفريقى للسكان والتنمية بالعاصمة الأثيوبية" أديس أبابا".

وقد اجتمعت الوزيرة مع وزيرة الدولة للصحة بأثيوبيا، وتطرق الاجتماع لبحث دعم التعاون القائم بين البلدين فى مجال الصحة، والذى شهد مؤخرًا تنامياً ملحوظا، حيث تزايد عدد القوافل الطبية لأثيوبيا، وتم افتتاح المركز المصرى لأمراض وغسيل الكلى وأمراض الجهاز البولى كأول مركز من نوعه فى مستشفى حكومى أثيوبى.

وكما تم افتتاح وحدة لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والمناظير فى مستشفى حكومى.

كما التقت الوزيرة مع نائبة رئيس جمهورية جامبيا، التى أعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون بين البلدين فى قطاع الصحة، ولتعزيز دور الأزهر الشريف فى التوعية الدينية، والاجتماعية فى جامبيا.

كما التقت الوزيرة كذلك برؤساء وفود كل من الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة مها الرباط كانت قد وصلت إلى أديس أبابا، فى ساعة مبكرة، اليوم للمشاركة فى الاجتماع الإقليمى الأفريقى للصحة والسكان على المستوى الوزارى، حيث عقدت أولى جلساته برئاسة رئيس الوزراء الأثيوبى "هيل ماريام دسالين".

كما يعقد هذا الاجتماع بالتعاون بين مفوضية الاتحاد الأفريقى، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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مصر 365