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وزير الأوقاف يصدر قراراً بنقل 28 داعية على درجات وظيفية مختلفة

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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قراراً وزارياً برقم "5871" بنقل "17" داعية على درجات وظيفية مختلفة بالقطاع الدينى من وإلى القاهرة وعدد من المديريات الفرعية برغبتهم.

كما أصدر الوزير قرارا وزاريا آخر برقم "5872" بنقل "11" داعية برغبتهم من وإلى المديريات المختلفة بالوزارة برغبتهم، وطلب منهم على نفس الدرجات الوظيفية التى يعملون بها وذلك بنص المنشور الذى تضمنه القرارين.

وتضمن القرارين دعاة من العاملين بالقطاع الدينى من درجات وظيفية مختلفة عددهم "28" داعية حسب نص منشور الوزارة الوارد فى بيانين رسميين منذ قليل.

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