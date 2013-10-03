اللجان الشعبية بدمياط ترفع حالة الطوارئ بميدان الحرية بعد تمكن "الإخوان" من دخوله

كتب : سهاد الخضرى منذ 59 دقيقة

هددت القوى السياسية والشعبية بدمياط، جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" من أي محاولات لاختراق ميدان الساعة، وأكدت تأمينها للميدان باللجان الشعبية بداية من مساء اليوم، علاوة على لجان شعبية سيارة ستقوم بتأمين بمحيط الميدان.

وقال أحمد العشماوي، منسق القوى السياسية والشعبية بدمياط، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنهم أعدّوا من المفاجآت ما لن يخطر على بال أعضاء المحظورة حال محاولتهم دخول الميدان مرة أخرى، بحسب قوله.

وأضاف محمد العزبي، منسق عام حركة 6 أكتوبر، قائلاً إن "الإخوان لا يزالون واهمين أنهم قادرون على دخول ميدان الحرية بدمياط والمكوث فيه لفترة طويلة ولكن القوى الثورية والشعبية والأهالي بدمياط لن يسمحوا لهم بتكرار ما حدث".

وشدد العزبي على تأمين ميدان الساعة اعتبارًا من مساء اليوم بوجود لجان شعبية ستتواجد طوال 24 ساعة حتى انتهاء احتفالات أكتوبر.

وحذّر العزبي أن مَن سيحاول دخول الميدان مرة أخرى فسيكون رد فعلهم أعنف مما يتوقعون وسنواجههم بكل القوى والحزم وعليهم أنهم الخاسرون في النهاية فلن يستطيعوا مواجهة شعب بأكمله يرفضهم ويلفظهم.

وكانت فتيات "الجماعة المحظورة" تمكنن من دخول ميدان الساعة، قبل قليل، لأول مرة بعد ثورة 30 يونيو، حيث نظمن سلسلة بشرية لم تستمر سوى دقائق معدودة، ما دفع الأهالي لمطالبتهن بفض وقفتهن في الحال حتى لا يتعرض لهن الأهالي الغاضبون من تصرفات وأساليب الجماعة المحظورة.