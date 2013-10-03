حبس ” راقصة ” لإتهامها بادارة مسكنها للدعارة بمدينة نصر 4 أيام

أمرت نيابة اول مدينة نصر برئاسة المستشار احمد حنفى رئيس النيابة حبس ” راقصة ” بملهى ليلى 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامها بادارة مسكنها الكائن بمنطقة مدينة نصر للأعمال المنافية للاداب والدعارة بمدينة نصر .

> والبداية عندما وردت معلومات للمقدم أحمد حشـاد وكيل إدارة الآداب، تفيد بقيام سمر.ع” 37 سنة” راقصة بملهى ليلى، بإدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب واستقبال الرجال راغبى المتعة المحرمة لممارسة الفحشاء، مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها نظير ذلك .

بإجراء التحريات تم التوصل إلى صحة المعلومات، وأنها تقوم بالفعل بإدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب، كما أضافت التحريات قيام كلا من “محمد.م”، و”عمار.ح” بمعاونتها فى إدارة التشكيل العصابى المتخصص فى استقطاب النسوة الساقطات وتحريضهن على ممارسة البغاء مع راغبى المتعة المحرمة من الرجال المترددين على سكن المتهمة مقابل مبالغ مالية يتحصلان عليها .

تم تقنيين الإجراءات وبعد استصدار اذن من النيابة تم مداهمة مسكن المتهمة وتم القبض على ” أسماء.ح” 28 سنة “، ومي.ع اثناء ممارستهم الرزيلة مع “بهاء.ا .

واعترف المتهمون بقيامهم بالتردد على سكن المتهمة بغرض ممارسة الفحشاء مقابل مبلغ مالى 300 جنيه فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2 احوال وتمت احالتهم الى النيابة التى امرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق .