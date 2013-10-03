مستشار المعزول يكذب “الأناضول” عن عرض “مرسي ” رئاسة الحكومة علي السيسي

نفى أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي لشئون الإعلام الوطني عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك ” ما نشرته بعض المواقع الاخبارية منسوبا لوكالة “الاناضول” أن الرئيس عرض على السيسى رئاسة الحكومة .

وأشار عبد العزيز إلى أنه بالفعل أجرى حوارا مع وكالة الاناضول بالامس حول الساعات الأخيرة التى سبقت الاطاحة بالدكتور محمد مرسى أثناء تواجدهم بموقع القيادة الآمن وقت الأزمات بأرض الحرس الجمهوري مؤكدا أنه لم يأت على لسانى أن الرئيس عرض على السيسى رئاسة الحكومة مطلقا فى هذا الحوار”.