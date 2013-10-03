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أشتون تغادر مطار القاهرة

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أشتون تغادر مطار القاهرة أشتون تغادر مطار القاهرة

غادرت مطار القاهرة الدولي منذ دقائق مساء اليوم الخميس كاثرين اشتون مسئولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، بعد زيارة لمصر التقت خلالها رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور وعددا من الشخصيات السياسية والحزبية ، لبحث اخر تطورات الاوضاع فى والوقوف على حقيقتها .

التقت خلال زيارتها بعدد من كبار المسئولين المصريين وممثلين عن قوى سياسية، في مقدمتهم الرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع عبد الفتاح وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين كما التقت كل من شيخ من الازهر أحمد الطيب والبابا تواضروس .

 

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