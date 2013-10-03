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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب قرب السواحل الإيطالية إلى 94 شخصاً

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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب قرب السواحل الإيطالية إلى 94 شخصاً ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب قرب السواحل الإيطالية إلى 94 شخصاً

غرق مركب

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق قارب (كان يحمل مهاجرين) في جزيرة لامبيدوزا جنوب غرب صقلية الإيطالية اليوم الخميس إلى 94 شخصاً، فيما لا يزال 200 شخص في عداد المفقودين.

ونقلت (سي. بي . إس) الأمريكية عن كبير مسئولي الصحة في جزيرة لامبيدوزا بيترو بارتولو قوله “أتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات البحث”.

وكان بين الضحايا جثث ثلاثة أطفال وسيدة أخرى، وجاء في آخر المعلومات من المنطقة المذكورة أن القائمين بعمليات الإنقاذ والإسعاف تمكنوا من إنقاذ 150 مهاجراً.

كانوا على متن القارب ذاته، وتم نقل جميع اللاجئين إلى اليابسة حيث تم تقديم الإسعافات والمساعدات الأولية لهم.

أ ش أ

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