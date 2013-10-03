البرازيلي سيمويس يغيب عن الأهلي في دربي جدة

استبعد البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لفريق أهلي جدة، لاعبه البرازيلي فيكتور سيمويس عن التشكيلة الأساسية التي ينوي بها خوض دربي جدة أمام الاتحاد يوم الجمعة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الإقتصادية" فأن سيمويس غير جاهز فنيا وبدنيا بنسبة 100% لخوض مباراة الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وتماثل سيمويس للشفاء من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية في العضلة الأمامية لفخذه الأيسر، إلا أن بيريرا يفضل عدم المجازفة به.

ويسعى الأهلي ثالث جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد تسع نقاط، للفوز على الاتحاد لمواصلة لحاقه بالوصيف النصر والمتصدر الهلال برصيد 12 نقطة.