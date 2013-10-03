أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

البرازيلي سيمويس يغيب عن الأهلي في دربي جدة

Google+ Print
البرازيلي سيمويس يغيب عن الأهلي في دربي جدة البرازيلي سيمويس يغيب عن الأهلي في دربي جدة

استبعد البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لفريق أهلي جدة، لاعبه البرازيلي فيكتور سيمويس عن التشكيلة الأساسية التي ينوي بها خوض دربي جدة أمام الاتحاد يوم الجمعة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الإقتصادية" فأن سيمويس غير جاهز فنيا وبدنيا بنسبة 100% لخوض مباراة الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وتماثل سيمويس للشفاء من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية في العضلة الأمامية لفخذه الأيسر، إلا أن بيريرا يفضل عدم المجازفة به.

ويسعى الأهلي ثالث جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد تسع نقاط، للفوز على الاتحاد لمواصلة لحاقه بالوصيف النصر والمتصدر الهلال برصيد 12 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع