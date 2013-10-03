إلغاء محاضرات الفترة المسائية بـ"تكنولوجيا العاشر" بعد تعطيل الدراسة

اضطرت إدارة المعهد التكنولوجى بالعاشر من رمضان إلى توقيف الدراسة بالفترتين المسائية "السابعة والثامنة" بعد قيام الطلاب بالإضراب عن الدراسة للمطالبة بإصلاحات تعليمية.

كان طلاب بالتنسيق مع "حركة الطلابية" قاموا بإغلاق الأبواب وخلع السبورات من المدرجات ووضع المقاعد على السلم لمنع صعود الطلاب للمدرجات، اعتراضا على فشل تحقيق مطالبه.

وأكدت الحركة الطلابية فى بيانا لها، أن إضرابها من أجل مطالبات إصلاحية وليسوا مع طلاب الإخوان، والذين استغلوا الموقف وقاموا بالتظاهرة لإغراض أخرى.

و يذكر أن الطلاب أعلنوا الإضراب بعد فشل جلسة الحوار مع وكيل المعهد وممثلى "الحركة الطلابية"، ذلك بعد انسحاب وكيل المعهد، اعتراضا على وصف أحد الطلاب بأن الإدارة متخاذلة.

وتشمل مطالب الطلاب حل مشكلة اللائحة الجديدة ووجود ضمانات من الإدارة، لتوفير آلية التطبيق من الوزارة، تكون بنفس الوضع السابق فى السنوات الماضية، بالإضافة إلى حل مشكلة تسجيل طلاب أكتوبر، وحل مشاكل التسجيل فى مختلف فروع المعهد بشكل جذرى، وحل مشاكل الطلاب المقبوض عليهم فى الأحداث الأخيرة التى شاهدتها البلاد، ودعم المصابين خلال الأحداث، والتضامن معهم من الإدارة وتخفيض مصروفاتهم.

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