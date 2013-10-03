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نقص عنصر الزنك يزيد من فرص الإصابة بالآلزهايمر والشلل الرعاش

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نقص عنصر الزنك يزيد من فرص الإصابة بالآلزهايمر والشلل الرعاش نقص عنصر الزنك يزيد من فرص الإصابة بالآلزهايمر والشلل الرعاش

كتب : أ ش أ الخميس 03-10-2013 14:13

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن أن نقص عنصر الزنك في الجسم قد يزيد من مخاطر نقص استقرار البروتين في الجسم بالإضافة إلى التثاقل وهو ما يسهم بدوره في زيادة فرص الإصابة بالآلزهايمر والشلل الرعاش.

وأظهر الباحثون بجامعة ماديسون الأمريكية أن نقص عنصر الزنك يعمل على تراكم البروتين على خلايا المخ مسببا زيادة مخاطر الإصابة بالآلزهايمر والشلل الرعاش.

وأشارت الأبحاث أن عندما تفقد البروتينات شكلها بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو الضرر الكيميائي فإنها تتوقف عن العمل ويمكن أن تتجمع معا وهي السمة الممميزة لمرضى الشلل الرعاش والآلزهايمر.

فقد اكتشف الباحثون أن الإجهاد يقلل من استقرار البروتين ويسبب تراكمها حيث أن عنصر الزنك هو أحد المغذيات المعدنية الأساسية حيث تلعب أيوناته دورا رئيسيا في خلق وعقد البروتينات في شكل صحيح.

وأشار كولن ماكدير ميد ديفيد، أستاذ العلوم الجينية، في دراسته التي نشرت مؤخرا في مجلة "الكيمياء البيولوجية" على الإنترنت إلى أن جين "تي. إس. إيه-1" يمنع تراكم البروتينات في الخلايا التي تعاني من نقص عنصر الزنك والذي يسهم نقصه في موت الخلايا.

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DMC

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