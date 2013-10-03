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دراسة فرنسية: المياه المعدنية الحارة تساهم في علاج 43% من مصابي القلق وتصلب العضلات

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دراسة فرنسية: المياه المعدنية الحارة تساهم في علاج 43% من مصابي القلق وتصلب العضلات دراسة فرنسية: المياه المعدنية الحارة تساهم في علاج 43% من مصابي القلق وتصلب العضلات

كتب : أ ش أ الخميس 03-10-2013 14:14

أثبتت التجارب التي قام بها فريق من المتخصصين في الجمعية الفرنسية، للأبحاث الخاصة بمدى الاستفادة بالمياه المعدنية الحارة في علاج الأشخاص الذين يستخدمون عقار بنزود يازيبين بصفة منتظمة، لمكافحة القلق واضطراب النوم والشد العضلي والصرع والذين يمثلون 10% من الفرنسيين، أن اللجوء إلى حمامات المياه المعدنية الحارة أعطى نتائج إيجابية لدى 43% من المرضى.

كما أشارت التجربة أن 98% من الذين يتعاطون بين نوع من ثلاثة أنواع من العقاقير الطبية في اليوم قد أوقفوا هذه العقاقير بعد ستة شهور من استخدام حمامات المياه المعدنية الحارة ما أثبت تفوق هذا النوع من العلاج على العقاقير.

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