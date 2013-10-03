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علماء بريطانيون: تسليط نبضات الليزر على خلايا المخ يكبح شعور الجوع

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علماء بريطانيون: تسليط نبضات الليزر على خلايا المخ يكبح شعور الجوع علماء بريطانيون: تسليط نبضات الليزر على خلايا المخ يكبح شعور الجوع

كتب : أ ش أ الخميس 03-10-2013 14:37

نجحت مجموعة من العلماء البريطانيين في تحديد مجموعة من الخلايا في مخ فئران التجارب والمتحكمة في الأكل تم تعديلها وراثيا لتستجيب هذه الخلايا بدورها لنبضات أشعة الليزر لتصبح مفترسة وتستمر في التهام الطعام دون توقف.

وأوضح الباحثون بجامعة نورث كارولينا الأمريكية أن تسليط أشعة الليزر على خلايا مخ فئران التجارب يكمنها السيطرة على الشعور بالجوع حيث توصلت الدراسة إلى انفراجة في هذا الصدد.

فمن خلال تحديد الخلايا التي ترسل رسائل الجوع إلى خلايا المخ الفئران استطاع الباحثون من تنشيط الخلايا المقابلة التي تعمل على السيطرة على شعور الجوع وكبحه.

فقد كشف الباحثون عن أنه عندما تم استهداف هذه الخلايا بواسطة أشعة الليرز اندفعت الفئران إلى تناول الطعام دون توقف إلا أنه عندما تم إيقاف نشاط هذه الخلايا توقف وامتنعت الفئران عن التهام الطعام وهو ما يعد خطوة جديدة هامة على طريق إيجاد علاج فعال للتخلص من وباء البدانة الذي بات يفتك بالجميع حول العالم.

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