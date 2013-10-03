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طبيب فرنسي: عمليات تقويم الأسنان أصبحت لا ترتبط بسن معين

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طبيب فرنسي: عمليات تقويم الأسنان أصبحت لا ترتبط بسن معين طبيب فرنسي: عمليات تقويم الأسنان أصبحت لا ترتبط بسن معين

كتب : أ ش أ الخميس 03-10-2013 14:55

أصبحت عمليات تقويم الأسنان لا ترتبط بسن معين، بل يمكن اللجوء إليها حتى بعد تعدي الثلاثين من العمر، وعلى سبيل المثال نجد كل من المطربة سيلين ديون، والنجم السينمائي توم كروز، يستخدمون رقائق من السيراميك لتقويم أسنانهم، هذا ما أشار إليه الطبيب الفرنسي كلود بورديلات ميكول، طبيب تقويم الأسنان.

وأوضح الطبيب الفرنسي أن هناك ثلاث طرق حديثة للتقويم أحدثها هي التي تعتمد على التنقيط الشفاف الذي يعرف بالمصفف والذي يتم تركيبه على الأسنان، ويتم تغييره كل 15 يوما، أما الطريقتين الأخريين هي التي تعتمد على لصق رقيقة على وجه السِنة وتستخدم لمدة تتراوح ما بين 18 شهرا إلى 36 شهرا، وهي لها قواعد طبية عند تركيبها، حيث يجب تحاشي تناول اللبان والبومبوني والتفاح والخضروات الناشفة مثل الفجل حتى لا تؤثر على الرقيقة.

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