دراسة: 84% من أسماك العالم تحتوي على الزئبق السام

كتب : أ ش أ الخميس 03-10-2013 15:47

حذرت دراسة حديثة من أن ما لا يقل عن 84% من أسماك العالم تحتوي على نسب عالية من مادة الزئبق السام، ما يجعله من المأكولات التي تحتوي على مخاطر عالية.

وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعتا ميتشجان وهاواي الأمريكيتين إلى أن الأسماك التي تعيش في أعماق البحار مثل "سياف البحر" الذي يتميز بالضخامة وطول المنقار وبعض أسماك "التونة" تحتوي على نسبة أعلى من معدن الزئبق عن الأسماك التي تتغذى على مقربة من سطح مياه المحيطات مثل السمك "الطيار" وأسماك التونة ذات الزعانف الصفراء.

وأشارت الدراسة إلى أن مادة الزئبق تمثل تهديدا كبيرا للأطفال، إذ أنها تضر بنمو العقل والجهاز العصبي لدى الأطفال، وأضافت الدراسة أنه عندما يتعرض الجنين في رحم أمه إلى هذه المادة السامة من خلال تناولها لهذه الأسماك فإنها تضر بمراكز الذاكرة والانتباه واللغة وغيرهم من المهارات العقلية بمخ الجنين.

وتتوقع الدراسة الحديثة وصول معدلات هذه المادة السامة إلى الضعف في مياه المحيطات بحلول عام 2050، نظرا لتزايد معدلات النفايات الصناعية الملقاة في تلك المياه.