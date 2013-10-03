"شئون الإعاقة" بأسوان تقترح على عضو الـ50 حظر الاتجار بالبشر

عرضت "ميرفت السمان" عضوة مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة بأسوان، على "محمد صبح الدبش" العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعض المقترحات الخاصة بذوى الإعاقة، والتى تنص على "احترام الفرد حجر الأساس فى بناء الوطن وكرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن ولا كرامة لوطن يقصى بعض أفراده المرأة والطفل وذوى الإعاقة"، فهم شركاء فى كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال لقاء محمد صبح الدبش عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأهالى أسوان فى قاعة عروس النيل بمدينة أسوان، بحضور السكرتير العام لمحافظة أسوان المهندس محمد مصطفى، وعدد من ممثلى المؤسسات الدينية والحزبية والسياسية والشباب والمرأة بالمحافظة، لفتح باب المناقشات لعرض الحوار المجتمعى والمقترحات الخاصة بالمحافظة، لوضع الأفكار والرؤى الجديدة التى تلبى طموحات أبناء أسوان، خلال الفترة القادمة لتنميتها فى مختلف المجالات.

كما قدمت عضو مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة بأسوان، مقترح يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى وكل صور الاتجار بالبشر وخاصة للنساء والأطفال وذوى الإعاقة.

وعن مقترحات المبادئ الاجتماعية والاقتصادية، أشار إلى أنه على الدولة الالتزام بتوفير الأمن والحماية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين وخاصة المرأة وذوى الإعاقة والطفل دون تمييز، كما تلتزم الدولة بتوفير كافة سبل الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة والمعيلة وذات الإعاقة والأرملة والمطلقة.

واقترحت "السمان" أيضا تكافؤ الفرص لجميع المصريين وتلزم بالمساواة أمام القانون وهم متساوون فى الحقوق والوجبات العامة لا تمييز بنهم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة، كما تلتزم الدولة بتجريم أى تمييز قائم على أساس الإعاقة أو نوعها، وتتعهد الدولة بضمان حماية الأطفال والطفل ذوى الإعاقة واتخاذ كافة التدابير بسن القوانين التى تهيئ مبادئ حقوق الطفل فى الحياة والدمج والترفيه والتعليم والصحة واحترام كرامته الإنسانية.