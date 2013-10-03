وقفة احتجاجية لطلاب أسيوط اعتراضًا على ارتفاع أجرة التاكسى

شارك العشرات من طلاب جامعتى أسيوط والأزهر فى وقفة احتجاجية بشارع الهلالى، بوسط مدينة أسيوط، احتجاجًا على استغلال سائقى التاكسى وارتفاع التسعيرة وعدم وجود تسعيرة محددة للتاكسى، وأعلنوا عن تدشين حملة "ضد استغلال التاكسى".

ورفع الطلاب لافتات مكتوبًا عليها: "حرام عليكم إحنا طلبة والمصروف رايح على التاكسي"، و"كفاية 3 جنيهات شعب أسيوط غلبان وملوش دخل غير مرتبه المعدوم"، و"ليه 5 جنيهات والبنزين موجود ورخيص"، و"هما 3 جنيهات ولو مش عاجبك مش راكبك".

وقال الطلاب، إننا مستمرون فى الوقفات لمحاربة استغلال سائقى التاكسى، وإن هذا أول يوم لتدشين الحملة ونقول لسائقى التاكسى لا للاستغلال لأننا نطالب بسيادة القانون والعدل.

وطالبوا المواطنين بالتمسك بحقوقهم.