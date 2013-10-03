ضبط 93 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بـ3 محلات جزارة بطنطا

شنت مباحث التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى حملة تموينية بمدينة طنطا، لضبط اللحوم والمنتجات المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستخدام الآدمى، أسفرت الحملة عن ضبط 86 كيلو لحوم ماشية مذبوحة خارج المجازر العمومية ومعروضة للبيع داخل محل جزارة ملك مجدى سعد الهارون (55 سنة) بشارع طه الحكيم أول طنطا فى المحضر 18080 جنح أول طنطا.

وضبط 3 كيلو لحوم ماشية مذبوحة خارج المجازر العمومية داخل محل جزارة ملك محمد عبد العال جاد (40 سنة)، بشارع كفر عصام أول طنطا فى المحضر 18078جنح أول طنطا.

وضبط 3 كيلو لحوم ماشية مذبوحة خارج المجازر العمومية ومعروضة للبيع داخل محل جزارة ملك مؤمن فتحى خميس بشارع التحرير، تم التحفظ على المضبوطات بإجمالى 93 كيلو تحرر المحضر 18079جنح أول طنطا، وتم إخطار اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، بنتائج الحملة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.