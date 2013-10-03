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أرقام تليفون لتلقى شكاوى عدم توصيل "البوتاجاز" للمنازل بالشرقية

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أرقام تليفون لتلقى شكاوى عدم توصيل "البوتاجاز" للمنازل بالشرقية أرقام تليفون لتلقى شكاوى عدم توصيل "البوتاجاز" للمنازل بالشرقية

وافق الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، على مشروع توصيل أنابيب البوتاجاز إلى المنازل مقابل رسوم توصيل تتراوح مابين 2 جنيه حتى 4 جنيهات، حسب المسافة بين المستودع والمنزل.

و ذلك على أن يخصص بكل مستودع تليفون سوف يتم الإعلان عنه بمقر المستودع وكذلك الإدارات التموينية لطلب الأسطوانة، على أن تصل إلى المستهلك خلال 24 ساعة، وفى حالة وجود أى شكوى يتم الاتصال بالتليفونات الآتية "2302424 – 2303181" وكذلك تليفونات الإدارة التموينية المختصة.

ونبه المحافظ على أن يتم الإعلان عن هذا المشروع الحيوى بالمساجد ومجالس المدن والأسواق وأماكن التجمع مثل "مواقف السيارات".

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مصر 365