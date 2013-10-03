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تظاهر ممرضات مستشفى إيتاى البارود احتجاجا على اعتداء الأمن على زميلة لهم

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تظاهر ممرضات مستشفى إيتاى البارود احتجاجا على اعتداء الأمن على زميلة لهم تظاهر ممرضات مستشفى إيتاى البارود احتجاجا على اعتداء الأمن على زميلة لهم

تظاهر منذ قليل العشرات من طاقم التمريض بمستشفى إيتاى البارود بالبحيرة، احتجاجا على اعتداء أحد رجال الأمن على زميلة لهم وهى حامل مما أدى إصابتها بنزيف حاد فى الرحم.

وأعلن المحتجون عن تنظيم إضراب مفتوح عن العمل حتى يتم معاقبة المتورطين فى تلك الواقعة.

من جانبها، اتهمت الممرضة المجنى عليها وتدعى "أمانى عبد الله زكى" بقسم النساء والتوليد أحد رجال الأمن بجهة سيادية بالاعتداء عليها بدنيا بمساعدة زوجته التى تتلقى العلاج بالمستشفى إثر حدوث مشادة كلامية معها، وتم تحرير محضر عن ذلك برقم 21796 جنح إيتاى البارود.

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مصر 365