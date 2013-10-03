مصدر طبى: غاز سام غير معلوم المصدر سبب اختناق عمال مصنع قناة السويس

قالت مصادر أمنية وطبية، إن سبب اختناق 27 عاملاً بمصنع قناة السويس للملابس الجاهزة، هو استنشاقهم لغاز سام لم يعرف هويته بعد.

وقال مصدر طبى، إن المصابين من المصنع لديهم أعراض الاختناق بغاز سام سنتعرف على ماهيته بعد إجراء تحاليل طبية لمصابين.

ووصل إلى المستشفى الإسماعيلية العام، اليوم الخميس، 27 مصابا باختناق نتيجة استنشاق غاز، بصالة العمل فى مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالاستثمار على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.

ونقل مصدر طبى بالمستشفى عن المصابين روايتين مختلفتين عن مصدر الغاز أولها إن أحد العمال لديه مشكلات مع إدارة المصنع قرر الانتقام من الإدارة عن طريق إطلاق غاز سام من احد أنابيب المصنع المستخدمة فى خطوط الإنتاج، والرواية الأخرى، بأن مصدر الغاز تسرب من أحد أنابيب المعدات.

وأضاف المصدر إن المصابين تم علاجهم وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم.