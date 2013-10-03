أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مصدر طبى: غاز سام غير معلوم المصدر سبب اختناق عمال مصنع قناة السويس

Google+ Print
مصدر طبى: غاز سام غير معلوم المصدر سبب اختناق عمال مصنع قناة السويس مصدر طبى: غاز سام غير معلوم المصدر سبب اختناق عمال مصنع قناة السويس

قالت مصادر أمنية وطبية، إن سبب اختناق 27 عاملاً بمصنع قناة السويس للملابس الجاهزة، هو استنشاقهم لغاز سام لم يعرف هويته بعد.

وقال مصدر طبى، إن المصابين من المصنع لديهم أعراض الاختناق بغاز سام سنتعرف على ماهيته بعد إجراء تحاليل طبية لمصابين.

ووصل إلى المستشفى الإسماعيلية العام، اليوم الخميس، 27 مصابا باختناق نتيجة استنشاق غاز، بصالة العمل فى مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالاستثمار على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.

ونقل مصدر طبى بالمستشفى عن المصابين روايتين مختلفتين عن مصدر الغاز أولها إن أحد العمال لديه مشكلات مع إدارة المصنع قرر الانتقام من الإدارة عن طريق إطلاق غاز سام من احد أنابيب المصنع المستخدمة فى خطوط الإنتاج، والرواية الأخرى، بأن مصدر الغاز تسرب من أحد أنابيب المعدات.

وأضاف المصدر إن المصابين تم علاجهم وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365