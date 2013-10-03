شاهدي اختيارات "سيِّدتي نت" للنَّجمات من أسابيع الموضة العالميَّة

تتسابق النَّجمات إلى ارتداء أزياء المصممين على السجَّادة الحمراء، ونهوى بدورنا متابعتهنَّ ورؤية اختياراتهنَّ دوماً.

في هذا الموضوع، أردنا أن نقدِّم أمنياتنا لما سترتديه النَّجمات من أزياء في الحفلات المقبلة مما شاهدنا على منصَّات العروض في أسابيع الموضة لموسم ربيع وصيف 2014، فربَّما تتحقق أمنياتنا، ونشاهد النَّجمات متألِّقات بأزياء من اختيار "سيِّدتي نت" ..

• تحب النَّجمة Miley Cyrus الستايل الجريء المثير للجدل، ونرى أنَّ التنورة الجلديَّة القصيرة مع القميص الشَّفاف من Saint Laurent قد تلفت انتباهها.

• شوهدت النَّجمة Keira Knightley متألِّقة بأزياء "Valentino" سابقاً، وقد شاهدنا في عرض الدار الذي أقيم البارحة عدَّة فساتين مناسبة لها، اخترنا منها هذا الفستان الجميل.

• حضرت النَّجمة إليسا عرض صديقها المصمم اللبنانيّ إيلي صعب، وبناءً على ذلك نتوقَّع أن نراها متألِّقة بعدَّة تصاميم من مجموعته لربيع وصيف 2014، كما نودُّ بدورنا أن نراها متألِّقة بهذا الفستان الأبيض النَّاعم. ما رأيكِ به؟

• وضع المصمم Giambattista Valli لمساته في فستان زفاف الممثِّلة Jessica Biel، وقد اخترنا لها من مجموعته فستاناً ناعماً بلون اللافندر الجميل.

• يعجبنا في النَّجمة Cate Blanchett جرأة اختياراتها وتجدد إطلالاتها على السجَّادة الحمراء، وقد اخترنا لها فستاناً ناعماً بتفاصيل رائعة من مجموعة "Balenciaga" لهذا الموسم.

• النَّجمة Marion Cotillard من الوجوه الإعلانيَّة لدار أزياء "Dior"، ومن النَّادر أن نراها ترتدي تصميماً يحمل توقيع مصممين آخرين، بناءً على هذا اخترنا لها فستاناً ورديّاً أنيقاً من مجموعة الدار لهذا الموسم.

• وقد اخترنا فستاناً ناعماً باللونين الأسود والميتاليك من "Dior " لإحدى نجمات الدار, وهي الممثِّلة Jennifer Lawrence.

• ستبدو نجمة سلسلة أفلام "Twilight " الممثِّلة Kristen Stewart جميلة إذا قررت ارتداء هذا الفستان الرائع منTom Ford ، وستكتمل إطلالتها إن رفعت شعرها بتسريحة ذيل حصان ناعمة.

• اخترنا للنَّجمة اللبنانيَّة هيفاء وهبي فستاناً يناسب ستايلها المعتاد من مجموعةTom Ford أيضاً.

• لا يمكن أن نفكِّر بأيّ نجمة يمكنها التألُّق بهذا التصميم الجريء من " Dolce & Gabbana" إلا المغنِّية الاستعراضيَّة ميريام فارس.

• نعلم إلى أيّ مدى تعشق الممثِّلة Jennifer Aniston ارتداء الفساتين السوداء القصيرة، لذلك اخترنا لها فستاناً ناعماً باللون الأسود من مجموعة "Dolce & Gabbana".

• وللمغنية الشابَّة Taylor Swift اخترنا فستاناً جميلاً باللون الأبيض من مجموعة المصمم Jason Wu؛ لتكرار ظهورها بهذا اللون على السجَّادة الحمراء.

• لفت انتباهنا فستان أسود رائع من نفس المجموعة للمصمم Jason Wu، نتمنَّى أن نرى الممثِّلة Jessica Alba متألِّقة به على السجَّادة الحمراء.

• المصممة Jenny Packham هي المفضَّلة لدى دوقة كامبريدج Kate Middleton، وقد شاهدنا في مجموعتها لهذا الموسم فساتين عديدة تناسب إطلالاتها، اخترنا منها فستاناً بتصميم جميل ولون ناعم للدوقة. فهل يناسبها برأيكِ؟

• أعجبنا بالفستان الأحمر الجذَّاب الذي ظهر في مجموعة المصمم Ralph Lauren، ونتطلَّع لرؤيته يزيِّن إطلالة الممثِّلة Gwyneth Paltrow قريباً.

• النَّجمة Nicole Kidman من الصديقات المقرَّبات للمصممة L'Wren Scott، وقد شاهدنا في مجموعتها لهذا الموسم فستاناً رائعاً باللونين الأسود والأحمر قد يناسب إطلالة Nicole في احتفالات السجَّادة الحمراء.

• قدَّم المصمم Oscar de la Renta مجموعةً رائعةً في أسبوع نيويورك للموضة، وقد اخترنا واحداً من أجمل التصاميم التي عرضت فيها لأيقونة الموضة Diane Kruger.