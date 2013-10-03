تعرّفي الى مجموعة Atlas من Tiffany&Co

بيروت- رولا زعزع عيّاد

مجموعة مجموهرات Atlas® من من Tiffany&Co "تيفاني آند كو" ، هي أحدث تصاميم هذه الدار العريقة. وهي تغتني بعدد من القطع العصرية، المصنوعة من الذهب الأبيض أو الأصفر، بعضها مرصّع بحبيبات الألماس البيضاء وبعضها الآخر اكتفى بلمعان الذهب ونقاوته. وتتنوّع التصاميم بين أساور مقفلة وأخرى على شكل طوق يحيط بمتن اليد مع فتحة صغيرة، وبين أقراط وعقود وخواتم، تحمل كلّها الأرقام الرومانية التي لطالما زيّنت مجوهرات تيفاني.

اطلعي على بعض التصاميم من هذه المجموعة وأخبرينا برأيك.