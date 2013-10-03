استدعاء جاريث بيل لمنتخب ويلز رغم الإصابة

(إفي) - استدعى مدرب المنتخب الويلزي لكرة القدم كريس كولمان، لاعب ريال مدريد جاريث بيل لقائمة الفريق التي ستخوض لقائين أمام مقدونيا وبلجيكا في تصفيات مونديال 2014 ، وفقا لما أعلنه الاتحاد الويلزي للعبة اليوم الخميس.

يأتي استدعاء المنتخب لبيل في وقت يعاني منه اللاعب من إصابة بشد عضلي في الفخذ الأيسر، جعلته يغيب أمس عن لقاء الملكي أمام كوبنهاجن الدنماركي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريال 4-0.

وكان ريال مدريد قد أعلن أمس عن إصابة بيل، مبينا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الفترة التي سيستغرقها اللاعب للتعافي بالكامل من الإصابة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب ويلز في 11 أكتوبر الجاري نظيره المقدوني، وبعدها بأربعة أيام سيخوض لقاء أمام بلجيكا في بروكسل، ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ومن المعروف أن بيل امتنع عن المران مع فريقه السابق توتنهام كوسيلة ضغط لكي ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي.