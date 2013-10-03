بالصور| كيم كاردشيان تعود إلى لوس أنجلوس بعد انتهاء أسبوع الموضة في باريس

كتب : مروة مدحت منذ 39 دقيقة

عادت اليوم نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، إلى لوس انجلوس، بعد أن شاركت في حضور أسبوع الموضة في باريس، وظهرت خلاله بالكثير من الفساتين، التي أثارت الجدل من حولها، وجعلتها تتصدر عناوين الصحف الفرنسية.

وسارعت كاردشيان عقب انتهاء أسبوع الموضة في باريس، بالعودة إلى ولاية لوس أنجلوس للاطمئنان على ابنتها "نورث"، التي تركتها مع المربية الخاصة بها خلال فترة تواجدها في باريس، وظهرت كاردشيان أثناء وصولها إلى مطار لوي أنجلوس مرتدية معطف بيج، وأسفله بلوزة بيضاء وبنطال أسود.