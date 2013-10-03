أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| كيم كاردشيان تعود إلى لوس أنجلوس بعد انتهاء أسبوع الموضة في باريس

Google+ Print
بالصور| كيم كاردشيان تعود إلى لوس أنجلوس بعد انتهاء أسبوع الموضة في باريس بالصور| كيم كاردشيان تعود إلى لوس أنجلوس بعد انتهاء أسبوع الموضة في باريس

كتب : مروة مدحت منذ 39 دقيقة

عادت اليوم نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، إلى لوس انجلوس، بعد أن شاركت في حضور أسبوع الموضة في باريس، وظهرت خلاله بالكثير من الفساتين، التي أثارت الجدل من حولها، وجعلتها تتصدر عناوين الصحف الفرنسية.

وسارعت كاردشيان عقب انتهاء أسبوع الموضة في باريس، بالعودة إلى ولاية لوس أنجلوس للاطمئنان على ابنتها "نورث"، التي تركتها مع المربية الخاصة بها خلال فترة تواجدها في باريس، وظهرت كاردشيان أثناء وصولها إلى مطار لوي أنجلوس مرتدية معطف بيج، وأسفله بلوزة بيضاء وبنطال أسود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد