أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"القشاش" يثير ذعر أهالي الإسكندرية

Google+ Print
"القشاش" يثير ذعر أهالي الإسكندرية "القشاش" يثير ذعر أهالي الإسكندرية

كتب : أ ش أ منذ 38 دقيقة

تسبب الممثل الشاب محمد علي في حالة من الذعر للعديد من أهالي الإسكندرية، أثناء تصوير مشاهده الخارجية والأخيرة في فيلم "القشاش".

وتجمع الكثير من الأهالي لمساعدته بعد اعتقادهم أن مشاهد المطاردات التي تجمعه ببطل الفيلم محمد فراج حقيقية، وأنه رجل أمن حقيقي يطارد أحد الخارجين عن القانون، لكنهم فوجئوا بأن المطاردة ما هي إلا مشهد من الفيلم.

ويجسد علي في الفيلم دور معاون مباحث يتمسك بروح القانون في التعامل مع المواطنين، ويبحث ويتحرى بمنتهى الدقة عن المجرمين، ويسير خلف خطوط الجريمة حتى لو دفع حياته ثمنا للوصول للحقيقة.

"القشاش" تدور أحداثه في إطار شعبي، حول شاب مصري من منطقة شعبية متهم في قضية قتل وهارب من العدالة، ثم يلتقي حورية فرغلي التي تجسد دور راقصة شعبية تساعده في الهروب.

الفيلم بطولة دلال عبدالعزيز ومحمد فراج وحورية فرغلي ومجدي بدر ومروة عبدالمنعم، وتأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج إسماعيل فاروق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد