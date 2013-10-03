"القشاش" يثير ذعر أهالي الإسكندرية

كتب : أ ش أ منذ 38 دقيقة

تسبب الممثل الشاب محمد علي في حالة من الذعر للعديد من أهالي الإسكندرية، أثناء تصوير مشاهده الخارجية والأخيرة في فيلم "القشاش".

وتجمع الكثير من الأهالي لمساعدته بعد اعتقادهم أن مشاهد المطاردات التي تجمعه ببطل الفيلم محمد فراج حقيقية، وأنه رجل أمن حقيقي يطارد أحد الخارجين عن القانون، لكنهم فوجئوا بأن المطاردة ما هي إلا مشهد من الفيلم.

ويجسد علي في الفيلم دور معاون مباحث يتمسك بروح القانون في التعامل مع المواطنين، ويبحث ويتحرى بمنتهى الدقة عن المجرمين، ويسير خلف خطوط الجريمة حتى لو دفع حياته ثمنا للوصول للحقيقة.

"القشاش" تدور أحداثه في إطار شعبي، حول شاب مصري من منطقة شعبية متهم في قضية قتل وهارب من العدالة، ثم يلتقي حورية فرغلي التي تجسد دور راقصة شعبية تساعده في الهروب.

الفيلم بطولة دلال عبدالعزيز ومحمد فراج وحورية فرغلي ومجدي بدر ومروة عبدالمنعم، وتأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج إسماعيل فاروق.