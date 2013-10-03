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دراسة تثبيت الدفعة الثانية من العاملين المتعاقدين على الصناديق بالقليوبية

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دراسة تثبيت الدفعة الثانية من العاملين المتعاقدين على الصناديق بالقليوبية دراسة تثبيت الدفعة الثانية من العاملين المتعاقدين على الصناديق بالقليوبية

كتب : حسن صالح الخميس 03-10-2013 14:14

انتهت مديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية من دراسة تثبيت نسبة الـ50% من الدفعة الثانية من المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظة، وجار اتخاذ الإجراءات النهائية مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وقال المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، إنه تم اعتماد الكشوف الخاصة بهؤلاء العاملين، مشيرا إلى أنه سبق مخاطبة مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة بشأن الدفعة الأولى من العمالة المؤقتة، الذين تم تعديل الشكل التعاقدي معهم اعتبارا من الأول من يناير 2013 حتى 30 يونيو الماضي، طبقا لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتم إنشاء درجات ووظائف شخصية تُلغى لدى خلوها من شاغليها حال تثبيتهم بعد مضي ستة أشهر على الأقل، بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم، وتم إرسال بيان تلك الدفعة من العمالة، وطلب المحافظ من مديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية إستيفاء إجراءات الدراسة اللازمة لهم، حتى يمكن لتخاذ اللازم ورفع الموضوع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وموافاة المحافظ بموافقة الجهاز على إصدار القرار التنفيذي بتسكين هؤلاء العاملين على الدرجات والوظائف الخاصة بهم.

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