رسالة ماجستير تكشف البرجر والبسطرمة والسجق أكثر اللحوم تلوثا

كشفت رسالة ماجستير الباحثة رضوى رمضان سيد رفاعى بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم بجامعة أسيوط والتى جاءت تحت عنوان “الفطريات التى تفسد منتجات اللحوم المصنعة” .

وتناولت الرسالة دراسة للمحتوى الفطرى للحوم المصنعة الموجودة بمحلات البقالة وأسواق السوبر ماركت بمدينة أسيوط ، اذ تم الكشف عن السموم الفطرية الملوثة لهذه المنتجات وكذلك الإنزيمات الى تنتجها الأنواع الفطرية المعزولة من تلك اللحوم ، والقت الدراسة الضوء على أثر الثوم المفروم وزيت القرنفل على نمو الفطريات موضع الدراسة.

وكانت الباحثة قد توصلت الى ان عينات البيف برجر هى الأكثر تلوثاً بالفطريات تتبعها عينات البسطرمة والسجق ، بينما احتوت عينات اللانشون واللحم البقرى المعلب على عدد قليل نسبياً من هذه الفطريات ، كما يعتبر فطر “الافلاتوكسين السام” هو من اكثر الفطريات شيوعا في اللحوم المصنعة.

وذكرت الباحثة فى نتائجها ان معظم الفطريات التى تم اختبارها فى الدراسة لديها حساسية عالية لزيت القرنفل وحساسية متوسطة تجاه الثوم المفروم.