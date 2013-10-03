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ننشر الأسعار الاسترشادية خلال الأسبوع المقبل .. الطماطم بجنيه ونصف والبصل بـ3

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ننشر الأسعار الاسترشادية خلال الأسبوع المقبل .. الطماطم بجنيه ونصف والبصل بـ3 ننشر الأسعار الاسترشادية خلال الأسبوع المقبل .. الطماطم بجنيه ونصف والبصل بـ3

محمد ابوشادي

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير والتجارة الداخلية اليوم أنه تم وضع الأسعار الاسترشادية، مشيرا إلى أنها ملزمة للتجار لمدة أسبوع.

وقال أبو شادي – فى بيان له اليوم  الخميس “إن هناك خطين ساخنين لتلقي شكاوي المواطنين وهي (19805 و19468) لتلقي الشكاوي، موضحا أن سعر الطماطم سيترواح من 5ر1 جنيه إلى جنيهين، والبطاطس من 75ر4 جنيه إلى 5ر5 جنيه، فيما سيكون سعر البصل الأحمر 3 جنيهات، والبصل الذهبي (أصفر) 5ر3 جنيه”.

وأضاف أن سعر الكوسة سيتراوح بين 3 جنيهات إلى 5ر3 جنيه، والفاصوليا من 5ر3 جنيه إلى 5ر4 جنيه، والباذنجان الرومي من 5ر1 جنيه إلى جنيهين، والباذنجان العروس من جنيهين إلى 5ر2 جنيه، والباذنجان الأبيض من جنيهين إلى 5ر2 جنيه.

وأشار أبو شادي إلى أن سعر جزر أصفر قديم بدون عرش سيترواح ما بين 5ر2 جنيه إلى 5ر3 جنيه، والخيار البلدي من 5ر1 جنيه إلى 05ر2 جنيه، والخيار صوب من 3 جنيهات إلى 5ر3 جنيه، كما ستتراوح الفلفل الرومي من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، والملوخية من جنيه إلى 5ر1 جنيه.

وبين أن سعر فلفل الشطة الحامي سيتراوح بين جنيهين إلى 5ر2 جنيه، والقلقاس من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، والثوم البلدي من 11 جنيه إلى 13 جنيه، والبطاطا من جنيه إلى 5ر1 جنيه.

أ ش أ

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