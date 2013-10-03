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مسيرة حاشدة لمدارس تلا بالمنوفية لتأييد القوات المسلحة

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جانب من المسيرة

جانب من المسيرة

نظمت مدراس إدارة تلا التعليمية بمحافظة المنوفية، مسيرة حاشدة شارك فيها المئات من طلاب المدراس بمراحل التعليم المختلفة، بدأت من أمام الساحة الشعبية لمدينة تلا، وذلك فى إطار إحتفالات بالذكرى الـ 40 لذكرى إنتصار اكتوبر المجيد والتأكيد على تأييد القوات المسلحة والشرطة لمواجهة ما أسموه بالإرهاب.

جابت المسيرة شوارع المدينة أستقرت أمام مبنى الادارة التعليمية رافعين صور الفريق أول “عبد الفتاح السيسى” وأعلام ولافتات مكتوب عليها “الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة” مرددين الأغانى الوطنية وأغنية تسلم الأيادى.

 

 

جانب من المسيرة

جانب من المسيرة

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