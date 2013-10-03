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مسلم: "السيسي" هو الأجدر بحكم مصر.. و"الجيش" هو الراعي الأمين للوطن

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مسلم: "السيسي" هو الأجدر بحكم مصر.. و"الجيش" هو الراعي الأمين للوطن مسلم: "السيسي" هو الأجدر بحكم مصر.. و"الجيش" هو الراعي الأمين للوطن
مسلم: سيناء تحولت إلى أفغانستان خلال عام واحد من حكم الإخوان

كتب : فاطمة النشابي منذ 41 دقيقة

أكد محمود مسلم، الكاتب الصحفي، مدير تحرير جريدة "الوطن"، أن الرئيس المعزول محمد مرسي، أهان احتفالات حرب أكتوبر العام الماضي، وهو ما يجب تغييره هذا العام، خاصة وأن الاحتفالات تأتي متواكبة مع ثورة 30 يونيو، التي وقفت فيها القوات المسلحة إلى جانب الشعب الذي يجب أن يستغل هذا اليوم؛ لتوجيه الشكر للجيش المصري الذي يثبت أنه الراعي الأمين لهذا الوطن.

وقال "مسلم" خلال لقائه مع الإعلامي محمد الجندي على قناة "سي بي سي" مساء اليوم: "يجب على المصريين الاحتفال في الميادين بانتصارات أكتوبر"، مضيفًا: "لا يجب أن يثني ما ينوي الإخوان فعله من تنظيم مظاهرات في 6 أكتوبر، الشعب عن الخروج للاحتفال".

وأكد مدير تحرير الوطن"، أن الجيش والشعب يخوضان حربًا ضد الإرهاب نيابة عن أحرار العالم، مشيرًا إلى أن سيناء تحولت خلال عام واحد من حكم الإخوان إلى أفغانستان بسبب انتشار الإرهاب بها.

وأثنى "مسلم" على دور القوات المسلحة، والتي قال إنها "مصنع الرجال"، وعلى رأسها الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع، مشيرًا إلى أنه أصبح له شعبية كبيرة، متوقعًا أن تزداد الضغوط الشعبية التي تطالبه بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وتساءل: هل التوافق الذي يحظى به الفريق السيسي الآن، حظي به أحد المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية، وأجاب: "بالطبع لا.. الشعب يحتاج لرئيس لديه خبرة في إدارة البلاد ويسعى للحفاظ على الأمن القومي، لذا فإنني أعتقد أن (السيسي) هو الأجدر حتى الآن بحكم ".

وختم "مسلم" حواره، بالتأكيد على أن القرارات الدولية، تتخذ بناء على المصالح، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو، أثبتت ذلك بعدما عارضها من كانت له مصالح مع الإخوان المسلمين.

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