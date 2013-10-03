الطيب يؤكد أن الأزهر لن يتأخر أبدا عن تقديم العون للإسلام والمسلمين

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

أكد شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر الشريف لن يتأخر أبدا عن تقديم العون للإسلام والمسلمين من أجل الحفاظ على صورة الإسلام واضحة نقية، وذلك خلال لقائه اليوم فى المشيخة بالدكتور خالد زيادة سفير لبنان بالقاهرة.

وجرى خلال اللقاء اليوم استعراض سبل تدعيم العلاقات الثقافية بين الأزهر والمؤسسات العلمية في لبنان.

ومن جانبه، أعرب السفير اللبنانى بالقاهرة عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو بيت الأمة، وأن وثائق الأزهر لها صدى عظيم يمكن البناء عليها فى التطوير والتقدم، لافتا إلى استعاد الأزهر لدوره.