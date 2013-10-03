إصابة 8 بينهم 3 من عائلة واحدة إثر سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل ببغداد

أصيب 8 أشخاص بينهم ثلاثة من عائلة واحدة إثر سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل فى منطقة الطارمية شمال بغداد، وهجوم مسلح فى حى العامل جنوب غربى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى، إن صاروخ كاتيوشا مجهول المصدر سقط اليوم الخميس، على منزل بمنطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد مما أدى إلى إصابة ثلاثة اشخصا من عائلة واحدة تقطن المنزل بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر وفى حادث آخر أطلق مسلحون مجهولون النار، اليوم، على عدد من المواطنين فى حى العامل ومنطقة السيدية جنوب غربى بغداد مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، مشيرا إلى أن قوات الأمن طوقت مكانى الحادثين، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكانت بغداد شهدت صباح اليوم مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار مزدوج بعبوتين ناسفتين كانتا مزروعتان بالقرب من سوق شعبى بقضاء أبو غريب غربى العاصمة، فيما شهدت بغداد مساء أمس الأربعاء سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.